Moda Primavera/Estate 2024, le tendenze dalle sfilate

Minimalismo chic – Lo chiamano quiet luxury e di fatto, il famoso “lusso silenzioso” si traduce in capi dallo stile essenziale che stregano per la loro elevata qualità sartoriale, così belli da non aver bisogno di niente per combinare un look perfetto. Al massimo, di un accessorio a contrasto. In foto Chloé by Gabriella Hearst