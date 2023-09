Dai look per i rave a un rave vero e proprio. La sfilata dell'apprezzatissimo brand disegnato da Glenn Martens è un appuntamento aperto a oltre sette mila persone che hanno mandato sold out l'evento in pochi minuti per restare a ballare fino a notte fonda sotto una pioggia battente. La denim couture dello stilista belga è sempre più lunare ed attraente



A cura di Vittoria Romagnuolo