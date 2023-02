Milano Fashion Week, Diesel collabora con Durex. FOTO

2/13 ©Getty

Glenn Martens che ha ricondotto l'attenzione globale su Diesel, porta avanti il discorso su un guardaroba per lei e per lui dove i generi non sono assolutamente netti e improntato sulla moda a cavallo tra i due millenni iniziato con le passate collezioni. Anche per l'Autunno/Inverno 2023 il discorso non è mai solo sul denim, base di partenza per look dagli intarsi sempre più sofisticati

