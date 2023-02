3/16 ©IPA/Fotogramma

Cynthia Erivo non ha perso occasione per proporre ai fan un altro dei tanto amati look Louis Vuitton by Nicolas Ghesquiere dai bagliori metallici e dai dettagli vagamente futuristici. I gioielli sono Tiffany & Co.

