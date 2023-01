Un hacker fa annunciare a Anya Taylor-Joy La regina degli scacchi 2

Il tweet apparso sul profilo di Anya Taylor-Joy era formato da sole tre parole ma tanto è bastato per far impazzire il web: “The Queen’s Gambit 2”. Un messaggio breve ma in grado di accendere per la prima volta gli entusiasmi di chi si augura un sequel, almeno per dieci minuti. Tanto è sopravvissuto il messaggio sul Twitter dell’attrice di The Menu che poi, su un altro social, ha chiarito che il messaggio era frutto di un hackeraggio: non lo aveva scritto lei che, d’altronde, risulta inattiva sulla piattaforma recentemente acquisita da Elon Musk dall’ormai dal lontano 23 novembre 2020. Nel poco tempo in cui lo scherzo è sopravvissuto sulla bacheca dell’interprete di Beth Harmon si erano comunque contati migliaia di like e almeno un centinaio di retweet praticamente istantanei. Un exploit che fa ben capire quanto il pubblico speri davvero in un prossimo ritorno de La regina degli scacchi.

Nessuna speranza di rivedere la regina

approfondimento

Le ultime dichiarazioni in merito rilasciate da Taylor-Joy risalgono anche loro a un paio di anni fa, quando la star aveva parlato a Deadline del suo amore per il personaggio di Backy e di quanto non le sarebbe del tutto dispiaciuto tornare a vestire i panni del “terrore di pedoni e cavalli” in un prossimo futuro: “È surreale e meraviglioso che le persone vogliano una seconda stagione, perché non ci abbiamo mai pensato, non se ne è discusso. Detto questo, mai dire mai a Hollywood… Sarebbe molto interessante vedere come sarebbe Beth come madre, ora che è sobria e più consapevole dei suoi demoni”. A differenza di quanto accaduto di recente in casi più o meno simili, come quello di un possibile Encanto 2 (che comunque era stato definito dallo sceneggiatore Jared Bush un “desiderio condiviso”), stavolta l’hackeraggio non ha portato a possibili aperture: anzi, tutti si sono affrettati a chiarire che La regina degli scacchi 2 non è un progetto in programma. D’altra parte già nel 2021 uno dei creatori della miniserie era stato chiaro in merito: “Sento che abbiamo raccontato la storia che volevamo e mi preoccupo, anzi sono terrorizzato, che se provassimo a raccontare qualcosa in più rovineremmo quello che abbiamo già raccontato”, aveva dichiarato Scott Frank. Il produttore esecutivo William Holberg ne aveva approfittato per fargli eco poco dopo, ribadendo quanto detto dallo showrunner pur non escludendo che lo stesso team avrebbe potuto riunirsi per un’eventuale nuova operazione in futuro: “Certamente continueremo a lavorare tutti insieme. E proveremo a trovare un’altra storia da raccontare con la stessa passione e lo stesso team di incredibili artisti”. Quasi due anni dopo possiamo dire che probabilmente questa idea su cui far confluire tutti i protagonisti del precedente successo non è ancora stata trovata. E comunque, anche qualora un nuovo progetto dovesse essere davvero messo in cantiere, quasi sicuramente quest’ultimo non includerà Beth Harmon e una scacchiera con buona pace dei fan della serie.