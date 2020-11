13/16

Gli scacchi hanno fatto la loro comparsa, seppur marginalmente rispetto al cuore della sceneggiatura, anche in alcune delle pellicole più celebri della storia del cinema. Indimenticabile è, ad esempio, la partita a scacchi andata in scena in "Blade Runner" tra il replicante Roy Batty e il dottor Tyrell. Le mosse dei due protagonisti sono, in realtà, la riproduzione fedele della fase finale della celebre sfida giocata Londra nel 1851 e nota come "la partita immortale", tra Anderssen e Kieseritzky, vinta dal primo grazie a un brillante sacrificio di Regina