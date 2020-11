Harry Potter reunion, 19 anni dopo: i primi dettagli di Tom Felton

Dalla “PottahChallenge” alla reunion virtuale per il 19° anniversario. Ecco come partecipare alla festa di Draco Malfoy

Si avvicina un giorno molto importante per i fan di “ Harry Potter ” nel mondo. Si tratta del 16 novembre, ovvero il compleanno del primo film della saga del celebre maghetto. In questo 2020 le candeline da spegnere saranno ben 19, come ricorda Tom Felton , interprete di Draco Malfoy .

L’attore sembra intenzionato a organizzare una vera e propria reunion del cast, dando appuntamento ai fan per il 14 novembre 2020, alle ore 21.00. L’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) impedisce la realizzazione di un party dal vivo, ma il web viene in soccorso di eventi di questo genere. Felton ha diffuso gli inviti digitali per la piattaforma Veeps. L’accesso sarà a pagamento, con somme variabili per differenti tipologie di ticket. Una parte della somma versata andrà in beneficenza.

Ad oggi non è ancora stata diffusa la lista dei partecipanti, anche se l’attore ha promesso agli appassionati un divertente botta e risposta con alcuni ospiti davvero speciali. Della reunion per i 19 anni del film si parla ormai da tempo. Di recente infatti l’attore, intervistato da “ET Online”, aveva sottolineato d’aver rivisto di recente James e Oliver Phelps: “Sono uscito con i gemelli Weasley l’altro giorno. Abbiamo giocato a golf. Con gli altri continuo a sentirmi su Whatsapp, così da sapere se stanno bene. Sto progettando una celebrazione virtuale per il 19° anniversario. Proverò a riunire tutte le vecchie facce per celebrare questo traguardo”.

Cos’è la PottahChallenge?

Tom Felton è senza dubbio uno degli attori più attivi sul web quando si parla del cast di “Harry Potter”. I fan lo seguono con grande attenzione, ben sapendo che l’ormai ex Draco Malfoy sa davvero inventarne di ogni.

L’ultima trovata è la “PottahChallenge”. Il riferimento è al suo modo spregiativo di pronunciare il cognome Potter, che Draco Malfoy era quasi solito dire in questo modo: “Pottah”. La sfida è stata lanciata al web, tra vip e non, a caccia del modo più convincente e, perché no, divertente, di dire “Potter”.

Il tutto si è svolto su TikTok, dove molti volti noti hanno preso parte alla challenge. All’appello non poteva mancare il padre di Draco, Lucius Malfoy, ovvero l’attore Jason Isaacs. Proprio parlando di Lucius, Tom Felton ha ipotizzato un futuro reboot della saga, definendolo inevitabile.

Intervistato dal “The Daily Mail”, ha infatti spiegato come in futuro, tra 20 anni forse, gli studios vorranno di certo riproporre l’intera saga con altra tecnologia: “Non credo arriverà subito, ma è inevitabile. Tra 20 anni, quando avremo il cinema in 4D o qualsiasi altra tecnologia, si vorrà ricominciare tutto da capo. La mia speranza è che sarà grande abbastanza per interpretare Lucius Malfoy. Datemi ancora 15 anni e tornerà a vestire i suoi panni. Lo farei subito”.