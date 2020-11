Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Oltre 35 mila i nuovi casi a fronte di molti più tamponi. 580 le vittime come non accadeva da metà aprile ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Per l'Iss la situazione della pandemia è in netto peggioramento, indice Rt sopra 1,7 . Per i tecnici servono misure più restrittive ed è stretta anti assembramenti. Cinque regioni da oggi passano in fascia arancione, altre tre pronte ad adottare subito nuove restrizioni ( LE REGOLE LA NUOVA CARTINA ). La Campania per il momento resta in zona gialla ma il sindaco de Magistriis promette decisioni per Napoli. Il governo lavora per evitare un lockdown totale. Il Viminale aumenta i controlli anti-assembramento. Si indaga sull'apertura delle discoteche in Sardegna.