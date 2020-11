Covid-19, autocertificazione per la zona arancione: quando serve

Serve sempre per muoversi dalle 22 alle 5 e per dimostrare la necessità dello spostamento. Ma in queste zone, dove è consentito il movimento solo all’interno del proprio comune, si deve sempre avere con sè anche in altre occasioni: ecco quali

Con la divisione del territorio italiano in zone gialle, arancioni e rosse (LA CARTINA - LE NUOVE ZONE ARANCIONI) come conseguenza dell'ultimo dpcm per cercare di fermare la diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), è tornata la necessità di avere con sè l'autocertificazione per gli spostamenti. Ecco quando serve averla in caso di controllo nelle zone arancioni, e quando invece se ne può fare a meno.

Per spostarsi verso un altro comune approfondimento Covid, altre cinque regioni zona arancione: ecco quali sono. FOTO Nell’area arancione, cioè quella considerata a rischio alto, dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da segnalare, appunto, sull'autocertificazione. È consentito spostarsi, invece, solo all’interno del proprio comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivazioni. Deve essere esibita l'autocertificazione per provare le "esigenze lavorative, necessità, studio o salute" o la necessità di "svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune" quando ci si sposta verso altri comuni e verso altre regioni, 24 ore su 24.

Per la spesa in un altro comune, solo se necessario approfondimento Covid, monitoraggio Iss-ministero Salute: Lombardia ha Rt a 2.08 Nelle aree arancioni è possibile spostarsi tra comuni anche se i beni di prima necessità non sono disponibili nel proprio: lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Chi ha una seconda casa in un comune dell’area arancione, può visitarla sempre dalle 5 alle 22, dopo "solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni".