Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Trump denuncia complotto di Pfizer e Fda contro di lui

Donald Trump se la prende con la casa farmaceutica Pfizer e con la Federal Drug Administration, l'ente regolatore dell'utilizzo dei farmaci. "Come dico da molto tempo, Pfizer e gli altri hanno finito per annunciare il vaccino solo dopo le elezioni, perche' prima non avevano il coraggio di farlo" ha twittato il presidente, "Allo stesso modo, la Fda avrebbe dovuto annunciarlo prima, non per scopi politici, ma per salvare vite umane". "La Fda e i Democratici non volevano che ottenessi il vaccino della vittoria prima delle elezioni, cosi' invece e' uscito cinque giorni dopo" ha poi scritto in altri post, "Se Joe Biden fosse stato presidente, non avreste avuto un vaccino per altri quattro anni, ne' la Fda lo avrebbe approvato cosi' rapidamente. La burocrazia avrebbe distrutto milioni di vite".