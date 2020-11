Bonus, Cassa integrazione e Reddito di cittadinanza: tutte le novità

È partito lunedì 9 novembre il bonus Pc per l'acquisto di Internet a banda ultralarga e un tablet o computer. Fino al 9 dicembre, chi non è riuscito a ottenere il bonus mobilità durante il cosiddetto “click day” del 3 novembre potrà registrarsi al portale per avere, in futuro, il rimborso. La cassa integrazione a sorpresa viene estesa anche per alcuni lavoratori. Il reddito di cittadinanza rischia invece tagli importanti