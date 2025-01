Australian Open 2025, i risultati delle partite di oggi: Passaro out

Il lucky loser azzurro ha ceduto contro il francese Benjamin Bonzi, in 4 set (6-2, 6-4, 3-6, 6-4). Avanza lo spagnolo Carlos Alcaraz che non sbaglia contro Yoshihito Nishioka. Prosegue anche il cammino di Djokovic che ha battuto Faria. Jannik Sinner scenderà in campo domani

Finisce al secondo turno l'avventura di Francesco Passaro agli Australian Open. Il lucky loser azzurro, al debutto nel main draw in uno Slam, ha ceduto contro il francese Benjamin Bonzi, in 4 set (6-2, 6-4, 3-6, 6-4). Avanza invece lo spagnolo Carlos Alcaraz che non sbaglia contro Yoshihito Nishioka, in 1 ora e 22 minuti di gioco. Affronterà al terzo turno il portoghese Nuno Borges. Prosegue anche il cammino di Djokovic che ha battuto Faria in 3 ore (6-1, 6-7, 6-3, 6-2).