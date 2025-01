Sinner, udienza al Tas per caso Clostebol si terrà il 16 e 17 aprile

L'udienza che si terrà di fronte all'arbitrato del Tas non sarà pubblica ma a porte chiuse, come richiesto dalle parti interessati, ovvero l'agenzia mondiale antidoping (Wada) e il tennista azzurro

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha fissato le date per l'udienza per la procedura arbitrale dell’Agenzia mondiale antidoping contro Jannik Sinner. Il procedimento si svolgerà a porte chiuse il 16 e 17 aprile presso la sede del Tas di Losanna in Svizzera.