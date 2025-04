Morte Papa Francesco, in Italia sospese tutte le attività sportive

Con un comunicato ufficiale, il CONI dispone lo stop completo delle competizioni sportive per lutto. Rinviate Serie A e le serie minori: la data dei recuperi è ancora da stabilire

La morte di Papa Francesco ferma lo sport italiano: stop a tutte le competizioni su decisione del CONI. La FIGC aveva già disposto la sospensione dei campionati nazionali di ogni categoria, dalla Serie A ai dilettanti, in accordo con tutte le componenti federali. Rinviate le quattro gare di Serie A previste per oggi (Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus) insieme a tre incontri del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino) e a tutte le partite delle serie minori. ( ADDIO A PAPA FRANCESCO, LIVEBLOG )

Stop per il calcio e gli altri sport

La Lega Serie A ha diffuso una nota ufficiale: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi." Anche gli altri sport si fermano: il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha invitato tutte le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva a sospendere le attività previste per oggi. Inoltre, ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni agonistiche che si terranno nel corso della settimana, per onorare la memoria di Papa Francesco.