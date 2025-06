Italia ko in Norvegia, mondiali a rischio? Cosa può succedere ora

Il 3 a 0 senza appelli subito dalla nostra Nazionale ad Oslo, sebbene prima gara di qualificazione alla prossima rassegna mondiale, potrebbe costare molto caro in vista della vittoria finale del girone. Ecco perchè ascolta articolo

La secca sconfitta dell'Italia di Spalletti a Oslo potrebbe rappresentare già un serio campanello d'allarme in vista dei prossimi mondiali di calcio. Se da un lato è vero che per gli azzurri quella persa per 3 a 0 contro Haaland e compagni era la prima gara di qualificazione verso la prossima rassegna mondiale, è allo stesso tempo già tempo di calcoli per quello che potrebbe succedere. Considerando anche "l'incubo" sportivo rappresentato dalle due edizioni consecutive a cui l'Italia non è riuscita a partecipare.

Il significato della sconfitta contro la Norvegia Al di là di una gara nella quale gli azzurri non sono mai stati presenti, aver perso contro la Norvegia può compromettere seriamente il cammino italiano. Gli uomini di Solbakken gongolano per il primo posto attuale, l'unico utile per evitare gli spareggi che per l'Italia non sono stati favorevoli. Al Mondiale americano, infatti, si qualificano le 16 nazionali europee vincitrici dei 12 gironi di qualificazione, insieme ad altre quattro che usciranno dai playoff tra le 12 seconde e le 4 migliori nazionali prima della Nations League non ancora qualificate. Ma non è tutto, perchè la Norvegia ha già disputato due gare di qualificazione ai prossimi mondiali: contro la Moldova (vincendo 5-0) e contro Israele (con un netto 4-2 a proprio favore). Dopo il 3-0 di Oslo, i norvegesi hanno dunque 9 punti, con una differenza reti di +10. E, proprio per stilare la classifica finale, sarà fondamentale avere una migliore differenza reti generale, anche pensando ad una vittoria azzurra nel ritorno. In sostanza, per qualificarsi ed arrivare primi servirà praticamente vincere sempre e segnare diversi gol contro le avversarie, Moldova, Estonia e Israele. E non è detto che possa bastare Approfondimento Qualificazioni Mondiali 2026, a Oslo la Norvegia batte 3-0 l'Italia