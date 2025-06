Roland Garros, oggi la finale femminile. Domani Sinner sfida Alcaraz

Alle 15, sulla terra rossa di Parigi, va in scena l'ultimo atto fra la bielorussa e l'americana: entrambe non hanno mai trionfato nel singolare in questo Slam. Intanto, sale l'attesa per il match maschile: domani l'italiano, numero uno al mondo,ccerca la rivincita dopo la sconfitta agli Internazionali di Roma proprio contro lo spagnolo. E tra 24 ore la coppia Paolini-Errani si gioca il titolo nel doppio contro Krunic-Danilina ascolta articolo

Oggi, alle 15, sulla terra rossa di Parigi, va in scena la finale femminile del Roland Garros tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, rispettivamente la numero uno contro la numero due al mondo. Quest'anno il torneo vedrà una regina inedita: né la bielorussa né l'americana, infatti, hanno mai trionfato nel singolare in questo Slam. Intanto, sale l'attesa per la finale maschile di domani tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: l'italiano, fresco di vittoria nelle semifinali con Novak Djokovic, vuole "vendicare" la sconfitta agli Internazionali di Roma subita proprio contro lo spagnolo. Senza dimenticare che, sempre domani, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini affronterà Anna Danilina e Aleksandra Krunic nella finale del doppio femminile.

Una sfida nella sfida Per Sabalenka e Gauff si tratta di una sfida nella sfida: l'ultimo atto al Roland Garros, infatti, è il remake della finale di Madrid, vinta dalla bielorussa in due set. La numero uno al mondo è reduce dal successo in tre set nella semifinale contro la campionessa uscente Iga Swiatek. È stata invece una partita più semplice per l'americana, che ha interrotto la corsa della sorprendente francese Lois Boisson. Il match tra Sabalenka e Gauff sarà in diretta su Eurosport 1, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW. Leggi anche Roland Garros, Errani e Vavassori vincono il titolo nel doppio misto

Sinner per la storia Domani, sul Philippe Chatrier di Parigi, è la volta di Sinner e Alcaraz. L'altoatesino, numero uno al mondo, si è qualificato per la finale battendo Djokovic col punteggio di 6-4, 7-5, 7-6. La partita, molto equilibrata, è durata 3 ore e 17 minuti. Ad attenderlo Alcaraz, numero due al mondo, che ha staccato il pass per l'ultimo atto grazie (anche) al ritiro di Lorenzo Musetti durante la semifinale. Sinner è il primo italiano a disputare la finale del Roland Garros dopo quasi 50 anni: nel 1976 Adriano Panatta riuscì anche a vincerlo. Sinner: "Parigi è un posto speciale" "Grazie per essere venuti, grazie per aver supportato me e Novak" in semifinale, ha dichiarato Sinner dopo la vittoria. "Sono felice di andare in finale", ha aggiunto Jannik sorridente, sottolineando di aver cercato di "fare del proprio meglio" contro "uno dei migliori giocatori della storia". Poi, in pieno spirito sportivo, l'augurio rivolto a Djokovic di ottenere il "meglio" nel resto della stagione. Infine, il ringraziamento al pubblico di Parigi: "Questo è un posto speciale per me". Leggi anche Roland Garros, Sinner batte Djokovic e vola in finale. Musetti out