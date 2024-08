Olimpiadi Parigi 2024, tennis: storico oro per Errani e Paolini

Prima storica medaglia d'oro olimpica per l'Italia nel tennis: Sara Errani e Jasmine Paolini salgono sul primo gradino del podio nel doppio femminile. Contro le russe Andreeva e Shnaider hanno vinto al supertiebreak 2-6, 6-1, 10-7. Per l'Italia è il settimo oro a Parigi 2024. Una medaglia d'oro "pazzesca, pazzesca!". Nelle prime parole di Sara Errani c'è tutta la gioia per il successo raggiunto. "Abbiamo cominciato malissimo, è stata dura, ma ci siamo riprese subito e ora siamo troppo felici". Anche per Paolini "è stato difficilissimo. Sono entrata molto tesa, poi però la tensione è andata via. E' un'emozione unica".

La partita

Partono meglio le giovani russe Mirra Andreeva (17 anni) e Diana Shnaider (20), apparse affiatate anche se la coppia si è formata in occasione di questi Giochi. Subito un break al secondo game. poi si va sul 4-1 e il primo set scivola via senza che la 28enne Paolini e la 37enne Errani riescano a opporsi. Sul 5-2 Sara va negli spogliatoi dove si ferma a lungo, probabilmente per un problema fisico, e al rientro commette doppio fallo: set che finisce 6-2 in mezz'ora. Nel secondo set la Shnaider diventa più fallosa al servizio, arriva un break e poi tre palle per il secondo ma le russe da 0-40 rimontano e tengono per il 2-1. Le azzurre, però, allungano di nuovo, e vanno sul 6-1. Al super tie-break Sara e Jasmine vanno avanti 2-0 e poi allungano fino al 6-3. Le russe non si arrendono e arrivano a un punto, 8-7, ma poi due errori delle avversarie regalano lo storico orario all'Italia.