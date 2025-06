Roland Garros, oggi le semifinali Sinner-Djokovic e Musetti-Alcaraz

L’altoatesino, numero 1 al mondo, affronta Djokovic con l’obiettivo di conquistare la sua prima finale nello Slam parigino: l’appuntamento è non prima delle 19 sul Philippe Chatrier. Prima, alle 14.30, Musetti affronta il numero 2 al mondo Alcaraz. In campo oggi, per le semifinali del doppio femminile, anche la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini contro le russe Mirra Andreeva-Diana Shnaider

Giornata di semifinali al Roland Garros. Nel singolare maschile, scendono in campo sia Jannik Sinner sia Lorenzo Musetti. L’altoatesino, numero 1 al mondo, affronta Novak Djokovic con l’obiettivo di conquistare la sua prima finale nello Slam parigino: i precedenti sono in parità, 4-4, ma l’azzurro ha vinto gli ultimi tre scontri. L’appuntamento è non prima delle 19 sul Philippe Chatrier. Prima, alle 14.30 sempre sul Philippe Chatrier, Musetti affronta il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz: si sono sfidati già sei volte e lo spagnolo ha vinto cinque match, tra cui la finale all’Atp di Monte-Carlo e la semifinale agli Internazionali d'Italia. In campo oggi, per le semifinali del doppio femminile, anche la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini contro la coppia russa Mirra Andreeva-Diana Shnaider: è la quinta sfida in meno di un anno, tra cui la finale dell’Olimpiade vinta proprio a Parigi dalle azzurre. La partita è in programma sul Simonne Mathieu, 2° match dalle 13. Ieri, intanto, Errani ha trionfato nel doppio misto con Andrea Vavassori.