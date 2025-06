Roland Garros, oggi la finale del doppio misto con Errani e Vavassori

La coppia italiana, testa di serie n. 3 del torneo, sfida sul Philippe-Chatrier, a partire dalle ore 12, gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King. Gli azzurri puntano a vincere il loro secondo Slam nella specialità dopo gli US Open conquistati lo scorso anno. Domani in campo Sinner e Musetti per le semifinali del singolare maschile. Sara Errani e Jasmine Paolini saranno invece impegnate nella semifinale del doppio femminile

Al Roland Garros è il giorno della prima finale, quella del doppio misto. E in campo c’è la coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie n. 3 del torneo. I due ieri si sono qualificati battendo in semifinale la cinese la cinese Zhang Shuai e il salvadoregno Marcelo Arevalo per 6-2, 6-3 in 59 minuti di gioco. Oggi sul Philippe-Chatrier, a partire dalle ore 12, affrontano per il titolo gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King, reduci dal successo in rimonta e ottenuto al super tiebreak contro Krawczyk e Skupki.