Roland Garros, Musetti vince contro Tiafoe 3-1 e va in semifinale

Musetti: "Oggi difficile, tanto vento"

"Oggi era complicato giocare bene, c'era tantissimo vento. Non era semplice fare le scelte giuste. Nel terzo set c'è stata una dura battaglia. Ero un po' stanco ma ho trovato quella energia extra per vincere il set. Poi il quarto set per me è stato il migliore come qualità del gioco". Questo il commento di Lorenzo Musetti al termine del match. Intervistato in merito all’eleganza del suo gioco, Musetti ha prima scherzato ("Siamo italiani, siamo eleganti") e poi ha risposto: "A parte gli scherzi, ho questo stile un po' rétro. Purtroppo ci sono pochi giocatori con un rovescio a una mano. È un po' complicato, considerando che tutti servono oltre i 200 km orari, ma per me è sempre stato naturale. Il mio allenatore non ha mai voluto cambiare la mio indole e adesso questo colpo è una mia caratteristica". Musetti è cresciuto molto nell’ultimo anno ed è entrato in top 10 (è ottavo nel ranking mondiale al momento). “È cambiato il processo di crescita, ma soprattutto fuori dal campo”, spiega il tennista. “Lo scorso anno sono diventato papà. Mi ha reso più responsabile e adesso cerco di approcciare le cose in maniera più professionale. Mi godo i momenti con la mia famiglia: è sempre con me nel mio cuore, anche se non qui fisicamente".