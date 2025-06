Roland Garros, stasera Sinner sfida Rublev negli ottavi di finale

A Parigi l’italiano sfida il russo per un posto nei quarti. Tra il tennista numero 1 al mondo - che è alla sua 52ma settimana consecutiva in vetta alla classifica Atp - e il numero 15 è il decimo confronto: il bilancio è 6-3 per Sinner. L’appuntamento è non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier. Nel doppio femminile Errani e Paolini hanno conquistato i quarti. Impegnate oggi altre due coppie azzurre: negli ottavi del doppio maschile Andrea Vavassori e Simone Bolelli; nei quarti del doppio misto Errani e Vavassori

Jannik Sinner torna in campo stasera negli ottavi di finale del Roland Garros. A Parigi, dopo la netta vittoria contro il ceco Jiří Lehecka, l’azzurro sfida il russo Andrey Rublev per un posto nei quarti. Tra il tennista numero 1 al mondo e il numero 15 è il decimo confronto: il bilancio è 6-3 per Sinner, che ha vinto anche l'ultima sfida a Cincinnati nel 2024. L’appuntamento è non prima delle 20.15 sul Philippe Chatrier. Intanto, nel doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato i quarti battendo la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia: 6-4, 6-3 il punteggio. Al prossimo turno si troveranno di fronte la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, che hanno sconfitto in finale agli Internazionali di Roma. In campo oggi altre due coppie azzurre: negli ottavi del doppio maschile Andrea Vavassori e Simone Bolelli sfidano gli australiani Matthew Ebden e John Peers; nei quarti del doppio misto Errani e Vavassori contro il duo britannico composto da Olivia Nicholls e Henry Patten.

Sinner celebra un anno da n. 1

Stasera, in campo contro Rublev, Sinner celebra la sua 52ma settimana consecutiva in vetta alla classifica Atp. Il sito dell'associazione ricorda che l'azzurro è il quinto giocatore, dei 29 che sono stati al numero 1 dal 1973, capace di mantenere la vetta per un anno intero durante la prima esperienza da numero 1. Prima di lui c'erano riusciti Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53). Altri quattro giocatori sono stati n.1 per un anno ininterrotto in qualsiasi momento della carriera: Ivan Lendl, Pete Sampras, John McEnroe e Rafael Nadal. Sinner è diventato il primo italiano numero 1 del mondo il 10 giugno 2024, dopo il Roland Garros dove aveva raggiunto la semifinale. Secondo le proiezioni in tempo reale del ranking, che non tengono conto dei punti del Roland Garros 2024, Sinner ha un vantaggio di oltre 2.500 punti su Carlos Alcaraz (n.2). La minaccia più concreta alla posizione di Sinner come numero 1, rileva l'Atp, potrebbe arrivare ad agosto, tra Cincinnati e lo Us Open.