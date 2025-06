Roland Garros, Musetti batte Rune 3-1 e vola ai quarti di finale

"Un sogno"

"Ieri sognavo di poter giocare così. Un sogno. Holger è stato bravissimo. Sono fiero di me stesso. Ho cominciato a lamentarmi di meno e a pensare un po' di più", ha detto Musetti che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro il danese. Non sorride invece l'Italia in campo femminile. Perdere dopo aver avuto tre match-point è probabilmente la cosa peggiore che possa succedere. Ed è più rivelatrice di mille parole l'espressione delusa di Jasmine Paolini, eliminata negli ottavi di finale del Roland Garros. Nel match che ha aperto il programma sul 'Philippe Chatrier', la 29enne di Bagni di Lucca, n.4 WTA e quarta favorita del seeding, finalista lo scorso anno e reduce dal doppio trionfo a Roma, ha ceduto per 4-6 7-6(6) 6-1, dopo quasi due ore e mezza di gioco, all'ucraina Elina Svitolina, n.14 del ranking e 13 del seeding, dopo aver mancato tre match-point (due nel decimo gioco del secondo set ed un altro nel tie-break). La 30enne di Odessa, alla decima partecipazione al Major francese, ha così centrato per la quarta volta un posto tra le migliori otto all'ombra della Tour Eiffel (era già accaduto nel 2015, 2017 e 2020).

Sconfitta Paolini

Per lei è la vittoria numero 16 in stagione (a fronte di sole 2 sconfitte) sul "rosso". "Abbiamo giocato una partita di alto livello. Elina non molla mai, serviva il mio miglior tennis per avere delle chances, le ho avute ma non sono riuscita a sfruttarle". Jasmine Paolini commenta così la sconfitta contro Elina Svitolina. "Ho avuto delle occasioni chances di rientrare ma le ho giocate male, ho commesso parecchi errori"., ha aggiunto la toscana. Ma il suo torneo non è finito. "L'obiettivo adesso è fare bene in doppio" ha aggiunto Jas, ancora in corsa insieme a Sara Errani. Le due azzurre affronteranno negli ottavi Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund. Una sorta di bestia nera Svitolina per la Paolini, eliminata dall'ucraina anche agli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set la tennista toscana nel secondo, ha subito la rimonta di Svitolina che si è aggiudicata il paziale al tie break dopo aver annullato tre match point all'avversaria, In discesa per l'ucraina il terzo set. "Non riesco ancora a credere che questa partita sia finita come volevo," ha detto al termine del match Svitolina che ai quarti affronterà Iga Swiatek. "È stata una partita davvero difficile oggi, Jasmine stava giocando molto bene. È stato davvero difficile per me, ma sono molto felice di essere riuscita a mantenere la calma e combattere fino all'ultimo punto".