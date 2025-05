Roland Garros, Sinner affronta Lehecka per conquistare gli ottavi

Dopo aver eliminato Gasquet al secondo turno, l’altoatesino affronta il ceco, numero 33 Atp. Il match nel Court Suzanne Lenglen è previsto non prima delle 12.10. In giornata nel singolare maschile Cobolli sfida Zverev, nel doppio femminile in campo Bronzetti (in coppia con Ann Li), poi Errani e Paolini. Nel doppio maschile Bellucci con Marozsan sfida Arevalo-Pavic mentre Bolelli e Vavassori se la vedono con Balaji e Reyes-Varela. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW ascolta articolo

Jannik Sinner torna in campo oggi al Roland Garros. Il numero 1 del mondo affronta nel terzo turno il ceco Jiri Lehecka. Il match nel Court Suzanne Lenglen è previsto non prima delle 12.10. Sempre in giornata nel singolare maschile Flavio Cobolli sfida Zverev, nel doppio femminile in campo Lucia Bronzetti (in coppia con Ann Li) contro Olmos-Chan, poi Errani e Paolini affrontano la coppia Yuan-Sun. Invece nel doppio maschile Mattia Bellucci con Marozsan sfida le teste di serie numero 1 Arevalo-Pavic mentre Bolelli e Vavassori se la vedono con Balaji e Reyes-Varela. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW.

Il match di Sinner Dopo aver eliminato Gasquet al secondo turno, l’altoatesino affronta il ceco, numero 33 del ranking Atp, che a sua volta ha battuto in 4 set lo spagnolo Davidovich Fokina. "Sarà una gara tosta. Mi preparo al meglio. Se voglio giocare alla pari devo sicuramente alzare il livello”, ha detto Sinner in conferenza. ''Il corpo sta abbastanza bene. Partite lunghe lunghe ancora non ne ho fatte. Il prossimo turno sarà molto più fisico. Devo stare attento a fare tante scelte giuste se voglio vincere”. Vagnozzi: “Sinner è ok, con Lehecka alzare il livello” L’allenatore Raffaele Vagnozzi dice che Jannik Sinner sta bene dopo i piccoli disturbi dei giorni scorsi ed è pronto ad affrontare Lehecka. Prevede "un match complicato" per il n.1, che dovrà "alzare il livello". "Lehecka tira forte, serve bene e per metterlo in difficoltà Jannik dovrà cercare di tenere in mano il gioco e non dargli tanto ritmo - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Sono sicuro che alzerà il livello dell'intensità, e c'è bisogno perché sennò si mette male”. Infine ha tranquillizzato sulle condizioni di salute del suo giocatore: "Ha avuto un po' di acciacchi, di raffreddore, ma sta bene e ha fatto un buon allenamento. Poi il fatto di aver chiuso un po' tutta la storia (il caso Clostebol e la squalifica, ndr) è stato importante, s'è tolto un peso. Può godersi la sua vita da tennista al 100%". Vedi anche Roland Garros, Sinner batte Gasquet in tre set: 6-3, 6-0, 6-4