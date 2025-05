Roland Garros, Sinner oggi sfida Gasquet

Dopo la vittoria d'esordio contro Rinderknech, il n.1 del mondo torna in campo a Parigi (non prima delle 13.30). Oggi anche il derby Cobolli-Arnaldi. Ieri Musetti ha vinto in tre set contro Galan e Gigante si è imposto su Tsitsipas. Avanti anche Jasmine Paolini. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

Jannik Sinner, dopo la vittoria d'esordio al Roland Garros contro Rinderknech, torna in campo oggi per sfidare Richard Gasquet. Tre i precedenti, tutti a favore di Jannik. L’appuntamento per la sfida è non prima delle 13.30. Oggi anche il derby Cobolli-Arnaldi. Intanto, ieri, Musetti ha vinto in tre set contro Galan. Impresa di Gigante che si è imposto in quattro set su Tsitsipas. Bene anche Jasmine Paolini che ha vinto contro Tomljanovic. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW.