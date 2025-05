Roland Garros, debutta Sinner: stasera il match contro Rinderknech

Il tennista azzurro - non prima delle 20.15 - sfida il francese nel primo turno dello Slam di Parigi. Ieri intanto Lorenzo Musetti ha battuto in 3 set il tedesco Yannick Hanfmann e Matteo Gigante ha superato il libanese Benjamin Hassan. Nel singolare femminile Jasmine Paolini ha avuto la meglio sulla cinese Yue Yuan. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW

È il giorno dell'esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro stasera - non prima delle 20.15 - sfida il francese Arthur Rinderknech (attualmente numero 72 nella classifica) nel primo turno di Parigi, il secondo Slam dell'anno. Dopo la finale conquistata agli Internazionali d'Italia, e persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il n.1 del tennis mondiale torna quindi in campo sulla terra rossa. Ieri intanto Lorenzo Musetti ha battuto in 3 set il tedesco Yannick Hanfmann, Matteo Gigante ha superato il libanese Benjamin Hassan mentre Luca Nardi ha perso contro l'ungherese Fabian Marozsan. Out anche Lorenzo Sonego che ha perso in 5 set contro Shelton. Nel singolare femminile Jasmine Paolini ha avuto la meglio sulla cinese Yue Yuan. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW.