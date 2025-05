Roland Garros, Gigante batte Tsitsipas. Avanti anche Musetti e Paolini

Impresa del romano, che avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Bene anche gli altri italiani in gara. Domani torna in campo Sinner contro Gasquet nel secondo match dalle 12 sul Philippe-Chatrier. Cocciaretto-Alexandrova secondo match dalle 11.00 sul Campo 6, a seguire il derby Cobolli-Arnaldi ascolta articolo

Grazie al talento e alla voglia di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e alla novità di giornata Matteo Gigante che compie l'impresa eliminando Tsitsipas, Jannik Sinner può giocare sereno al Roland Garros, senza doversi anche preoccupare di tenere alto da solo l'onore del tennis italiano. Alla vigilia del secondo turno per il n.1 al mondo - che lo vedrà affrontare il francese Richard Gasquet che proprio con l'altoatesino giocherà probabilmente l'ultimo incontro della sua carriera -, i due toscani hanno liquidato i rispettivi avversari per raggiungere il terzo atto dello slam parigino, con tutta l'intenzione di andare il più avanti possibile.

Musetti elimina Galan in tre set Musetti ha eliminato in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan (6-4, 6-0, 6-4) in un match lievemente disturbato dalla pioggia e al prossimo turno se la vedrà con l'argentino Mariano Navone, vincitore sullo statunitense Reilly Opelka. "Qui non sono mai andato oltre gli ottavi, spero che questo possa essere l'anno giusto - ha commentato il n.7 al mondo -. Stavolta ho ambizioni maggiori e la mia mentalità è provare a battere ogni avversario. So che posso battermela con tutti su questi campi". Una netta dichiarazione d'intenti da parte del carrarino, supportata dai risultati ottenuti negli ultimi mesi, con la finale al Masters 1000 di Montecarlo e la semifinale a quello successivi di Madrid e Roma. "Oggi non era facile giocare, anche per via del vento, e della pioggia. Sono rimasto lì, ho giocato una partita solida, quello che serviva. Daniel ha giocato bene, dovevo alzare il mio livello", ha detto riguardo alla sua partita. Sul 5-2 nel primo set ha perso un po' il filo del discorso, Musetti, ma poi ha riscoperto la precisione e la qualità del rovescio a una mano per chiudere e quindi aggiudicarsi i due set successivi, con un ultimo game ritardato da qualche goccia di pioggia. Leggi anche Fiorentina, Palladino si è dimesso. Si cerca di convincerlo a restare

Paolini si impone su Yuan Yue Paolini, protetta dagli elementi al coperto dello stadio Chatrier, ha affrontato il suo secondo incontro meglio di quanto fatto nel match d'esordio, quando aveva perso un set contro la cinese Yuan Yue. La n.4 al mondo è partita decisa contro Tomljanovic e ha chiuso il discorso in 81 minuti. "Oggi ci sono stati alti e bassi nel mio gioco ma sono lo stesso soddisfatta", ha affermato Paolini, che rispetto a Musetti non si è troppo sbilanciata sulle sue aspettative: "E' un torneo difficile, tante giocatrici forti. Un passo alla volta e per adesso vediamo se riesco a giocare bene il prossimo turno". Avrà di fronte l'ucraina Yuliia Starodubtseva, n.81 Wta, che ha battuto la russa Anastasia Potapova, n.37. La toscana ha poi vinto anche in doppio, insieme con Sara Errani, battendo all'esordio per 6-2, 6-3, in un'ora e 20 minuti, la coppia formata dalla bielorussa Vicroria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe. Turno facile tra le donne per la campionessa in carica, Iga Swiatek, che ha battuto 6-1, 6-2 la britannica Emma Raducanu.

