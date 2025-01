Australian Open, Sinner inizia con Jarry. Evita Alcaraz e Djokovic

Tutto è pronto per il primo Slam del nuovo anno. Ecco tutte le combinazioni del torneo, in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky, da domenica 12 gennaio a domenica 26 gennaio

Si parte con il primo Slam del 2025: Melbourne è pronta a ospitare gli Australian Open. Nella notte sono stati svelati i tabelloni maschili e femminili. Chi sfiderà Jannik Sinner, in vetta al ranking da 31 settimane e che esordisce dopo le 14 vittorie di fila con cui ha chiuso il 2024? Il campione altoatesino non incontrerà due pesi massimi come Djokovic e Alcaraz (almeno fino a un’eventuale finale), ma se la vedrà subito con il cileno Nicolas Jarry e potrebbe scendere in campo contro altri due azzurri: Cobolli (terzo turno) e Berrettini (ottavo). Contro chi giocherà invece la campionessa olimpica Jasmine Paolini? Ecco tutte le combinazioni del torneo, che sarà in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky, da domenica 12 gennaio a domenica 26 gennaio.