Sinner, prima vittoria contro Popyrin all'Australian Opening Week 2025

L'azzurro numero uno del tennis mondiale inizia con una vittoria anche il nuovo anno, sul cemento di Melbourne Park, in un match di esibizione chiuso due set a zero. Tra qualche giorno il primo match ufficiale per gli Australian Open, in programma dal 12 al 26 gennaio

Jannik Sinner torna in campo con una vittoria. Il numero uno del tennis mondiale, in vista del debutto ufficiale agli Australian Open, ha superato in un match di esibizione sul cemento del Melbourne Park il numero 25 della classifica mondiale, l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-6 (2), nell'ambito dell'AO Opening Week. Il tennista azzurro detiene il titolo degli Australian Open, che si disputeranno quest'anno dal 12 al 26 gennaio. Prima del debutto ufficiale sui campi di Melbourne Sinner tornerà in campo il 10 gennaio, alle 9 italiane, per un secondo match di esibizione contro Stefanos Tsitsipas.

Il torneo ufficiale e il caso clostebol

Il giorno prima, il 9, ci sarà il sorteggio del tabellone principale, alla presenza proprio dei due campioni in carica, Sinner e Sabalenka. "Ogni Slam o torneo è differente, ancor più all’inizio della stagione perché ogni tennista ha lavorato su certi aspetti per migliorare", ha commentato Jannik Sinner.

"La condizione è molto più calda rispetto all'anno scorso, il meteo è differente ed è speciale tornare per difendere il titolo. Non vedo l'ora di scendere in campo. Abbiamo ancora diversi giorni di preparazione prima dell'inizio del torneo e affronterò tutto un passo alla volta. Ho l'opportunità di giocare un paio di match di esibizione prima del torneo e spero di ritrovare il ritmo".

Sinner ha parlato anche del caso clostebol: "Amo chi oggi è intorno a me, quelli che si fidano di me prima di tutto come persona. Anche nella situazione che ho vissuto l'anno scorso e che sto ancora vivendo. Cerco di circondarmi di persone che abbiano fiducia in me, con cui io possa sentirmi in confidenza. Mia zia lo era".