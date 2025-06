Roland Garros, oggi la finale Sinner-Alcaraz a Parigi

Sul campo Philippe-Chatrier, a partire dalle ore 15, le teste di serie numero 1 e 2 del tabellone si sfidano per il titolo. L'altoatesino è il primo italiano a disputare l’ultimo atto parigino dopo quasi 50 anni: nel 1976 Adriano Panatta riuscì a vincerlo. Il match è in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky) e in streaming su NOW. Oggi in campo anche la finale del doppio femminile con Errani e Paolini. Ieri successo di Coco Gauff nella finale singolare femminile

Il Roland Garros 2025 si chiude oggi pomeriggio con la finale del singolare maschile. Sul campo Philippe-Chatrier, a partire dalle ore 15, Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz per il titolo. È la prima volta che i due fenomeni, teste di serie numero 1 e 2 del tabellone, si incontrano in una finale Slam. Si tratta del 12esimo confronto tra loro, con la posta in palio più alta di sempre. Lo spagnolo è in vantaggio 7-4 e ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti. Alcaraz vuole fare il bis del trofeo conquistato lo scorso anno, Sinner punta al primo successo in carriera a Parigi. I due si sono spartiti gli ultimi cinque Major, inaugurando una nuova era nel tennis maschile dopo due decenni dominati dal trio Novak Djokovic-Rafael Nadal-Roger Federer. Quella odierna sarà infatti la prima finale maschile di uno Slam tra due giocatori nati negli anni 2000.

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, finale maschile del Roland Garros 2025, è in programma oggi, domenica 8 giugno, dalle ore 15, sul Philippe-Chatrier di Parigi. Il match sarà in diretta su Eurosport 1, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW.

Alcaraz, 22 anni, punta a diventare il terzo in questo secolo a conservare la Coppa dei Moschettieri dopo Gustavo Kuerten e Nadal. Sinner, 23 anni, è alla ricerca del suo terzo trionfo consecutivo in uno Slam, il quarto in totale, dopo aver vinto gli US Open lo scorso anno e conservato il titolo degli Australian Open a gennaio. L'altoatesino ha perso solo sette partite dall'inizio del 2024, ma quattro di queste sconfitte sono arrivate contro Alcaraz, inclusa quella al quinto set nella semifinale del Roland Garros 2024 e, l'ultima, nella finale degli Internazionali d'Italia di tre settimane fa. Sinner arriva allo scontro decisivo senza aver ceduto nemmeno un set. Sulla terra rossa Alcaraz parte favorito, ma sa di dover dare il massimo per negare a Sinner il suo primo trofeo del Roland Garros. Quest'ultimo ha un record di 18-1 quest'anno e ha ripreso da dove aveva lasciato a Melbourne, dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. È apparso in ottima forma a Parigi, portando la sua striscia vincente nei Major a 20 partite. I due sfidanti sono imbattuti nelle finali del Grande Slam, ma uno dei due sta per perdere questo record.