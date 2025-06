Roland Garros, oggi finale del doppio femminile con Errani e Paolini

A partire dalle ore 11, sul campo Philippe-Chatrier, la coppia azzurra sfida la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic. Per le italiane è la seconda finale consecutiva a Parigi, l’anno scorso furono sconfitte all’ultimo atto da Gauff e Siniakova. Il match si può seguire in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Oltre a Jannik Sinner , che questo pomeriggio va alla caccia del titolo nel singolare maschile contro Alcaraz , al Roland Garros oggi si disputa anche la finale del doppio femminile. La coppia italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini scende in campo sul Philippe-Chatrier, a partire dalle ore 11 contro la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic. Le azzurre per il secondo anno di fila hanno conquistato l'accesso alla finale a Parigi. L'anno scorso furono battute all’ultimo atto da Coco Gauff e Katarina Siniakova.

Dove vedere la finale con Errani e Paolini

Il match tra Errani-Paolini e Danilina-Krunic, finale del doppio femminile del Roland Garros 2025, è in programma oggi, domenica 8 giugno, dalle ore 11, sul Philippe Chatrier di Parigi. La partita si può vedere in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW.

Come sono arrivate in finale

In semifinale Errani e Paolini hanno battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider (che avevano superato anche nel match per l'oro olimpico a Parigi 2024), con il punteggio di 6-0, 6-1. Le avversarie, Kalinina e Krunic, nell'altra semifinale hanno sconfitto 6-7, 6-3, 7-5 la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi. In caso di vittoria oggi, per Errani sarebbe un ritorno al successo dopo ben 13 anni da quello ottenuto in coppia con Roberta Vinci. La tennista italiana solo 3 giorni fa ha già vinto il titolo nel doppio misto insieme ad Andrea Vavassori.