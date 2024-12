Rafael Nadal, in sviluppo a Netflix una docuserie sul mitico tennista

È in produzione una docuserie su uno dei più grandi miti del tennis: Rafael Nadal . La piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e Skydance Sports stanno lavorando a una docuserie dedicata al celebre tennista spagnolo, con focus sull'ultima stagione agonistica di questo fuoriclasse, ossia quella del 2024, un anno cruciale per lui dopo il lungo stop forzato del 2023 dovuto a un infortunio.

Diego Ávalos, vicepresidente dei contenuti Netflix per Spagna, Portogallo e Paesi nordici, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Rafael Nadal rappresenta non solo uno dei più grandi atleti della storia, ma anche una fonte di ispirazione universale. Raccontare la sua storia unica significa celebrare il suo straordinario percorso, fatto di sfide, successi e dedizione assoluta. Siamo entusiasti di poter condividere questa visione esclusiva con i nostri abbonati, mostrando cosa rende Nadal la leggenda che è oggi”.

Il regista sarà Zach Heinzerling



A dirigere il progetto sarà Zach Heinzerling, regista candidato all’Oscar per il documentario Cutie and the Boxer. La produzione sarà invece affidata a una squadra di altissimo livello composta da David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach.

Rafael Nadal stesso si è detto inizialmente sorpreso dalla proposta, ma ha poi accettato con entusiasmo: “Non avrei mai immaginato di prendere parte a un progetto simile. Tuttavia, quando David Ellison mi ha contattato e mi ha descritto l’idea con passione e precisione, ho capito che era un’opportunità straordinaria. Sono convinto che il risultato finale sarà eccezionale e che questa docuserie sarà apprezzata da un pubblico globale.”

Per il momento, Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita della docuserie, il cui titolo definitivo resta da definire. Tuttavia, questa produzione promette di essere un evento imperdibile per i fan del tennis e per tutti coloro che ammirano il carisma e la grandezza di Rafael Nadal.