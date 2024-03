Tennis, Nadal si ritira da Indian Wells: "Non mi sento pronto"

"Ho lavorato duro, mi sono allenato, mi sono anche messo alla prova questo weekend, ma non mi sento pronto per giocare al massimo livello un torneo così importante", ha scritto su Twitter il campione spagnolo. Salta così il primo turno contro Milos Raonic, che ora dovrà affrontare l'indiano Sumit Nagal

Lo spagnolo Rafael Nadal si è ritirato dal torneo Bnp Paribas Open di Indian Wells. "È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo", ha detto il 37enne spagnolo in un comunicato alla vigilia dello scontro programmato al primo turno con il canadese Milos Raonic. "Ho lavorato duro e mi sono allenato e sapete tutti che ho fatto un test questo fine settimana ma non mi trovo pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è difficile perché è un dato di fatto, ma non posso mentire a me stesso e mentire alle migliaia di fan".

Sumit Nagal sostuirà Nadal nel tabellone principale

"Siamo delusi dal fatto che Rafa non possa giocare al Bnp Paribas Open, ma gli auguriamo di continuare a guarire e speriamo che possa tornare presto in campo", il commento degli organizzatori in un comunicato. L'indiano Sumit Nagal sostituirà Nadal nel tabellone principale come "lucky loser", hanno aggiunto.