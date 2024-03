Jannik Sinner, quando gioca agli Atp Indian Wells 2024

Il campione altoatesino nel suo primo match del Masters 1000 californiano sfiderà l’australiano Thanasi Kokkinakis. Il 7 marzo in programma il doppio con Lorenzo Sonego: gli azzurri incontrano la coppia russa formata da Andrey Rublev e Karen Khachanov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima partita di Sinner

Sinner scenderà in campo per il primo match del Masters 1000 contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99 del ranking Atp che il 6 marzo ha battuto l’americano Marco Giron (numero 48 della classifica mondiale e favorito alla vigilia) in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Sarà il quarto confronto tra i due: finora il bilancio è 3-0 per l'azzurro. La data da segnare è venerdì 8 marzo, ma l'orario è ancora da definire: in caso di partita in sessione serale il debutto di Sinner sarà nella notte italiana tra l’8 e il 9 marzo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.