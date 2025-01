Pep Guardiola si separa dalla moglie Cristina Serra dopo 30 anni

Le voci hanno iniziato a rincorrersi soprattutto in Argentina e poi in Spagna, rilanciati dalla stampa locale. Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio tra Pep Guardiola e Cristina Serra, dopo trent’anni di vita insieme. La separazione di una delle coppie più longeve e stabili del mondo del calcio sarebbe arrivata alla fine del 2024, in modo cordiale, e i due vivrebbero già in due case diverse. Da sempre molto riservati, l'allenatore del Manchester City e la moglie si erano fidanzati nel 1994 e poi sposati nel 2014 con una cerimonia civile in Spagna, e hanno tre figli, Maria, 24 anni, Marius, 22 anni, e Valentina, 17 anni.