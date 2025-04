MotoGp, Marc Marquez vince il Gp del Qatar. Bagnaia terzo

Si tratta del terzo successo in quattro gare lunghe in questa stagione e il settimo su otto totali. Secondo posto per il suo connazionale Maverick Vinales, in sella alla Ktm-Tech3

Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gp del Qatar classe MotoGp, ottenendo il terzo successo in quattro gare lunghe in questa stagione e il settimo su otto totali. Secondo posto per il suo connazionale Maverick Vinales, in sella alla Ktm-Tech3, e terzo per Francesco Bagnaia, anche lui con la Ducati Lenovo. Quarto al traguardo è transitato Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Johann Zarco (Honda Lcr).

Jorge Martin cade ancora, controllo medico

Continua invece il momento 'no' per il campione del mondo in carica, Jorge Martin. Tornato in pista in Qatar, il pilota della Aprilia è caduto nel finale del Gran premio vinto da Marc Marquez mentre era nelle retrovie. Martin è rimasto a terra dolorante e quindi soccorso e portato al centro medico del circuito per accertamenti.