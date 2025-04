Nei recuperi delle partite rinviate per la morte di Papa Francesco, la Juventus ha perso a Parma per 1-0. La Lazio ha invece battuto il Genoa in trasferta per 2-0, mentre la Fiorentina ha espugnato il campo del Cagliari per 2-1 e il Torino ha battuto in casa l’Udinese per 2-0

Si sono giocati oggi, 23 aprile, i recuperi delle partite di Serie A rinviate per la morte di Papa Francesco . Nei quattro incontri valevoli per la 33esima giornata del campionato, disputatisi tutti alle ore 18.30, la Juventus ha perso per 1-0 in trasferta contro il Parma. La Fiorentina invece ha vinto per 2-1 a Cagliari, mentre la Lazio ha battuto il Genoa per 2-0 al Ferraris. Il Torino, infine, ha vinto per 2-0 in casa contro l'Udinese. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Genoa-Lazio (HIGHLIGHTS)

Il primo tempo della sfida tra Genoa e Lazio viene interrotto al quarto d’ora, a causa di un fumogeno lanciato in campo che ha colpito alla schiena Mandas. Ripreso l’incontro, al minuto 21 il Genoa è rimasto in 10 per l’espulsione di Otoa, e la Lazio trova il vantaggio al 32esimo grazie al gol di Castellanos. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano al 65esimo con Dia e restano anche loro in 10 per l’espulsione di Belayane: il punteggio non cambia più, e la Lazio vince per 2-0.

Il tabellino di Genoa-Lazio 0-2

GENOA (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin (22' st Ahanor); Masini (35' st Ekhator), Frendrup; Norton-Cuffy (35' st Sabelli), Vitinha (16' st Venturino), Thorsby; Pinamonti (22' st Messias). All.: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari (45' pt Pedro), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (23' st Belahyane); Marusic, Dia (23' st Vecino), Zaccagni (43' st Hysaj); Castellanos (43' st Noslin). All.: Baroni.

Reti: nel pt 32' Castellanos ; nel st 20' Dia.

Espulsi: nel pt 21' Otoa per fallo da ultimo uomo; nel st 27' st Belahyane per fallo grave di gioco.

Ammoniti: Rovella per comportamento non regolamentare, Pinamonti, De Winter e Sabelli per gioco falloso.

La cronaca di Parma-Juventus

È il Parma a chiudere il primo tempo in vantaggio: a sbloccare l’incontro, in cui nei primi 45 minuti la Juventus non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa, è il gol di Pellegrino quando era già in corso il recupero della prima frazione. Nella ripresa i bianconeri vanno alla caccia del pareggio, ma senza successo: il Parma batte così la Juventus per 1-0.

Il tabellino di Parma-Juventus 1-0

PARMA (5-3-2): Suzuki, Delprato, Leoni, Vogliacco (10' pt Hainaut), Valenti, Valeri, Bernabè (10' pt Estevez (1' st Hernani), Keita, Sohm, Bonny (41' st Almqvist), Pellegrino (30' st Man).All.: Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly (41' st Alberto Costa), McKennie (12' st Yildiz), Locatelli (41' st Douglas Luiz), K. Thuram, Cambiaso, Nico Gonzalez (41' st Weah), Kolo Muani, Vlahovic (1' st Conceicao).All.: Tudor

Reti: nel pt al 46' Pellegrino;

Ammoniti: Sohm, Hernani, Nico Gonzalez, Locatelli, Yildiz per gioco falloso.