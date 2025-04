Serie A in campo a Pasqua: Empoli-Venezia 2-2, alle 18 Bologna-Inter

Prosegue oggi la 33esima giornata del campionato di Serie A: nell’incontro delle 15 l’Empoli ha pareggiato per 2 a 2 contro il Venezia. Alle 18 si affrontano Bologna e Inter, mentre alle 20.45 il Milan riceve a San Siro l’Atalanta

Prosegue oggi nel giorno di Pasqua la 33esima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dopo la vittoria di ieri del Napoli a Monza, l’Inter è chiamata a rispondere alle ore 18 al Dall’Ara contro il Bologna. E sempre ieri il Como ha espugnato il Via del Mare battendo 3 a 0 il Lecce, mentre la Roma ha battuto all’Olimpico il Verona per 1 a 0. Oggi invece, nell’incontro delle ore 15, l’Empoli ha pareggiato per 2 a 2 contro il Venezia. Mentre stasera, alle 20.45, il Milan riceve a San Siro l’Atalanta. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).