Tennis, Alcaraz salta il torneo di Madrid. Sinner sarà n.1 per un anno

Il tennista spagnolo, attualmente sul terzo gradino del ranking Atp, è costretto a fermarsi a causa di un infortunio. In questo modo per l’altoatesino c’è la certezza matematica di continuare a dominare la classifica almeno fino alla conclusione del Roland Garros

Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid. La notizia era nell’aria ma a dare la conferma è stato lo stesso tennista spagnolo, costretto a fermarsi a causa di un infortunio agli adduttori avvenuto nei giorni scorsi. “Devo ascoltare il mio corpo, anche se il torneo di Madrid è molto importante per me. Ho deciso di non prendere rischi, anche se è una decisione difficile", ha detto Alcaraz. Un’assenza importante, quella del giocatore che attualmente occupa il terzo gradino del ranking Atp, che garantisce però all'italiano Jannik Sinner di restare numero 1 del mondo fino alla conclusione del Roland Garros, ovvero per 52 settimane, dal 10 giugno 2024 al 9 giugno 2025.