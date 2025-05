Europa League, finale Tottenham-Manchester United: dove vederla in tv

Mercoledì 21 maggio alle ore 21 va in scena l’ultimo atto del torneo al San Mames di Bilbao. Il derby inglese permetterà alla vincitrice di riscattare una stagione disastrosa e conquistare un posto nella prossima Champions League. Il match andrà in onda in diretta tv e streaming su Sky e NOW e in chiaro su TV8

Al San Mames di Bilbao è tutto pronto per la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United. Il derby tutto inglese andrà in scena domani, mercoledì 21 maggio. In semifinale la squadra di Amorim ha eliminato l'Athletic Bilbao, che ha visto così sfumare il sogno di giocare la finale nel suo stadio, mentre gli Spurs hanno superato l’ostacolo Bodo Glimt. Una finale tutta britannica nella competizione si era già disputata nella stagione 2018/19, quando il Chelsea di Sarri sconfisse l’Arsenal.

La stagione disastrosa

Il Tottenham ha già vinto il trofeo nel 1972 e nel 1984 (all’epoca era ancora Coppa Uefa) mentre il Manchester United ha trionfato nel 2017. Le due squadre arrivano all’ultimo atto della coppa dopo una stagione disastrosa in Premier League. Entrambe navigano in fondo alla classifica, quando manca solo una giornata sono rispettivamente 16esima e 17esima. Conquistare l'Europa League significherebbe salvare l’annata e addirittura conquistare un posto nella prossima Champions League.

Dove vedere la finale

La finale di Europa League si gioca alle ore 21 di mercoledì. Andrà in onda in diretta tv su Sky e su NOW ai canali 201, 202 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre verrà trasmessa live in chiaro per tutti su TV8. La diretta streaming è disponibile su Sky Go e NOW oltre che sul sito o l'app di TV8.