Trionfo Atalanta in Europa League, Bergamo esplode di gioia. FOTO

Al triplice fischio finale sul prato dell'Aviva Stadium di Dublino parte la festa dei tifosi nerazzurri. Decine di migliaia per le strade di Bergamo per un successo che scrive la storia del club. Sul campo Lookman portato in trionfo e Percassi in lacrime. Le immagini della serata indimenticabile regalata dai ragazzi di Gasperini