Europa League, Atalanta nella storia: esultanza a Bergamo. LE IMMAGINI

Lookman manda la Dea in paradiso. La squadra di Gasperini rifila 3 gol al Bayer Leverkusen e alza la coppa nel cielo di Dublino. Grande festa in piazza a Bergamo

L’Atalanta di Gasperini entra nella storia vincendo il suo primo trofeo internazionale, prima italiana a conquistare l’Europa League (GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE). A Dublino domina contro il Bayer Leverkusen che arrivava alla sfida da imbattuto in stagione: decide una tripletta di un Lookman in stato di grazia. Sblocca dopo 12’, raddoppia al 26’ con una rete meravigliosa e nella ripresa trova il tris con un’altra perla. Entusiasmo in strada di tutti i tifosi che hanno seguito con il fiato sospeso la partita (LA FESTA A BERGAMO).

Percassi: "Un sogno"

"Un sogno che si è realizzato vedere quanto questa tifoseria ama l'Atalanta è meraviglioso. A Bergamo adesso saranno tutti in strada a festeggiare". Così Antonio Percassi, presidente dei nerazzurri, a Sky Sport, dopo il vittoria dell'Europa League. Dopo il secondo dei tre gol realizzati da Lookman contro il Leverkusen "ho pensato 'stavolta forse ce la facciamo'. E' inaspettato un risultato così grande per un traguardo così importante - ha aggiunto - l'Atalanta è nella storia. Il bello è vedere crescere la società in continuazione ed anche i giocatori lo hanno capito".