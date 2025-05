Coppa Italia, il Bologna festeggia con una maglia speciale “Campioni”

Per festeggiare la vittoria della squadra rossoblù, Macron sponsor tecnico dei felsinei ha reso acquistabile la maglietta con la scritta “Campioni”: un ricordo indelebile delle emozioni vissute allo stadio Olimpico di Roma. La t-shirt celebrativa si aggiunge alla collezione di abbigliamento “Limited Edition”, che Macron aveva creato per i tifosi rossoblù in vista dell’attesissimo match