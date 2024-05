Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League alle 21: formazioni

All’Aviva Stadium di Dublino la Dea di Gian Piero Gasperini vuole conquistare il suo primo trofeo internazionale in 117 anni di storia. Deve vedersela con la squadra di Xabi Alonso, che arriva a questo match da imbattuta stagionale e va alla ricerca del “Treble”. La finale è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Alle 21, all’Aviva Stadium di Dublino, va in scena la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. La Dea di Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, vuole conquistare il suo primo trofeo internazionale in 117 anni di storia. Per farlo dovrà vedersela con la corazzata Bayer Leverkusen, che arriva a Dublino da imbattuta stagionale e alla ricerca del “Treble”: la striscia senza sconfitte di 51 partite, infatti, ha garantito alla squadra di Xabi Alonso il trionfo in campionato e l’approdo sia alla finale di Europa League sia a quella di Coppa di Germania, che giocherà contro il Kaiserslautern tra tre giorni. Atalanta-Bayer Leverkusen è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.