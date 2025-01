Australian Open 2025, risultati di oggi. Passa Berrettini, Nardi ko

Dopo il successo di Sinner, anche Matteo Berrettini supera il primo turno degli Australian Open: battuto in rimonta il britannico Cameron Norrie, con il punteggio di 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3. Il tennista romano, numero 34 del mondo, al prossimo turno se la vedrà con il danese Holger Rune, che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen. Niente da fare invece per Luca Nardi (n.83) che all'esordio in main draw ha finito per cedere alla distanza contro il canadese Gabriel Diallo (n.86), che si è imposto 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2. Si attende il risultato della sfida Musetti-Arnaldi. In campo anche Cobolli contro Etcheverry e Sonego contro Wawrinka.