Australian Open, Sinner parte bene: battuto il cileno Jarry in tre set

L'italiano numero uno del mondo vince all'esordio in tre set contro il talento sudamericano 7-6, 7-6, 6-1

Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open di tennis. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera il primo turno battendo il cileno Nicolás Jarry, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1.

Match equilibrato nei primi due set

Il numero uno del mondo e campione in carica del primo torneo del

Grande Slam della stagione supera in tre set (7/6 - 7/6 - 6/1) il cileno, Nicolas Jarry numero 34 del ranking. Partita equilibrata nei primi due set con un ottimo Jarry da fondo campo e un altrettanto solido Sinner - sempre perfetto nei punti fondamentali - che poi prende il largo nel terzo set durato meno

di 30 minuti.

"Ho il team migliore del mondo"

"Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set". Sorride Jannik Sinner nel giorno del suo esordio stagionale che lo ha visto passare il primo turno agli Australian Open di tennis battendo il cileno Jarry. "Dell'Australia - ha detto il n.1 del mondo dopo aver vinto il suo match - mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto". "Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona - conclude il campione altoatesino ringraziando il suo staff - L'anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso. Ho il team migliore del mondo con me".