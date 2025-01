Australian Open 2025, i risultati delle partite di oggi

Inizia oggi, domenica 12 gennaio, il primo turno degli Australian Open . In attesa dell’esordio di Jannik Sinner, fissato per lunedì 13 contro il cileno Nicolas Jarry, sono due gli italiani in campo nella prima giornata: Luciano Darderi affronta lo spagnolo Pedro Martinez, Matteo Gigante se la vedrà con il transalpino Ugo Humbert. Tra i big oggi gioca Sascha Zverev, seconda testa di serie del seeding, impegnato contro il francese Lucas Pouille. Tra le donne tocca alla campionessa in carica Aryna Sabalenka, numero 1 Wta, che gioca contro la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli Us Open nel 2017. Lo Slam che apre il 2025 è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW.

Oggi due italiani: Darderi e Gigante

Due, come detto, gli italiani impegnati oggi nella parte bassa del tabellone. Darderi gioca l'ultimo match in programma sul campo 13 contro lo spagnolo Pedro Martinez, con cui ha vinto l'anno scorso a Mallorca, sull'erba. Il match determinerà il rivale al secondo turno di Alexander Zverev, testa di serie numero 2, o Lucas Pouille, francese in tabellone grazie a una wild card, che chiuderanno il programma della Rod Laver Arena. Darderi fa il suo esordio in main draw all'Australian Open alla terza partecipazione complessiva: nel 2023 e 2024 è stato eliminato nelle qualificazioni. Nei major non è mai andato oltre il secondo turno. Gigante invece disputa l'ultimo match sulla John Cain Arena (il secondo dalle 7 del mattino ora italiana). Numero 146 del mondo, il romano non aveva mai superato le qualificazioni in uno Slam, ma è riuscito a sfatare il tabù. All'esordio assoluto in un major gioca contro il francese Ugo Humbert, numero 14 del mondo, per la prima volta in carriera.