NBA Finals 2025, Thunder e Pacers a caccia del titolo. Il calendario

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, vincitrici della Western e della Eastern Conference, si sfidano nell'ultimo atto della stagione. Per entrambe le franchigie si tratterebbe del primo trionfo nella loro storia. Si parte con gara-1 nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno alle 2.30 (ora italiana). La prima che conquista 4 partite vince il titolo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Terminata la regular season e ultimati i playoff, l’Nba si avvia alle Finals che incoroneranno i campioni della stagione 2024/2025. Da tabellone, la squadra uscita vincente dalla Eastern Conference e quella che ha vinto la Western Conference si sfidano nella finale, al meglio di 7 gare (ovvero chi arriva prima a 4 vittorie conquista il titolo). Saranno Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers a contendersi le Finals. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il cammino di Indiana Nella Eastern Conference gli Indiana Pacers hanno eliminato i Bucks di Antetokounmpo e poi Cleveland, in entrambi i casi con un 4-1. Nella finale a Est hanno vinto la serie contro i New York Knicks con il punteggio di 4-2. Trascinata da Pascal Siakam, Tyrese Haliburton e Obi Toppin, la squadra di Indianapolis torna alle Finals dopo un quarto di secolo. L'unico precedente risale al 2000, con in campo Reggie Miller e in panchina Larry Bird. Persero con i Lakers di Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Ora i Pacers si presentano alle Finals da sfavoriti ma i ragazzi guidati da coach Rick Carlisle vogliono provare a entrare nella leggenda. Il cammino di Oklahoma I favoriti delle Finals sono gli Oklahoma City Thunder. Hanno staccato il biglietto dopo aver travolto nella finale della Western Conference i Minnesota Timberwolves con il punteggio di 4-1 nella serie. In precedenza avevano eliminato i Memphis Grizzlies e i Denver Nuggets. I trascinatori sono Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren. I ragazzi di coach Mark Daigneault puntano a sollevare il Larry O'Brien Trophy. Sarebbe il primo trionfo della franchigia dopo il passaggio da Seattle a OKC, con la cancellazione dei Sonics.