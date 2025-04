Coppa Italia: Bologna batte Empoli 2-1, è in finale contro il Milan

La squadra di Italiano, dopo la vittoria per 3-0 nell’incontro d’andata, ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Fabbian e Dallinga. Ieri i rossoneri hanno battuto l’Inter per 3-0, dopo il pareggio nella partita d’andata

Dopo il Milan, è il Bologna la seconda finalista della Coppa Italia 2024/25. Nel ritorno della seconda semifinale, gli uomini di Italiano hanno vinto 2-1 contro l’Empoli grazie ai gol di Fabbian e Dallinga, dopo che nella partita d’andata il Bologna aveva vinto per 3-0. Di Kovalenko, invece, la rete dei toscani. Ieri i rossoneri hanno strappato il pass per l’atto conclusivo del torneo battendo per 3-0 l’Inter, dopo il pareggio per 1-1 nell’incontro di andata. La finale è in calendario il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.