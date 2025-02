Calciomercato, da Gimenez a Casadei: acquisti e cessioni in Serie A

Milan scatenato: dopo il terzino inglese, è in dirittura d'arrivo l'attaccante del Feyenoord. Morata va al Galatasaray, Camarda in stand-by. La Juventus, che ha accolto Kolo Muani, potrebbe vendere Fagioli alla Fiorentina (che vuole anche Zaniolo). All'Atalanta approda invece Maldini. L'Inter si aggiudica Zalewksi dalla Roma, mentre il Lecce perde Dorgu (che va allo United). Belotti in direzione Benfica