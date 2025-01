Sorteggi Champions ed Europa League, avversarie italiane ai playoff

A Nyon, in Svizzera, il sorteggio per decidere gli accoppiamenti dei playoff: alle 12 c’è stato quello della Champions League e dalle 13 c'è quello dell’Europa League. Per quanto riguarda le italiane, in Champions l’Inter è già qualificata e a giocarsi i playoff sono Milan, Juventus e Atalanta. Evitato il derby azzurro: i rossoneri hanno pescato il Feyenoord, i bianconeri il Psv Eindhoven e la dea il Bruges. In Europa League, invece, la Lazio è già qualificata e i playoff toccano alla Roma ascolta articolo

Evitato il derby italiano ai playoff di Champions League. Finita la fase campionato di Champions ed Europa League, si sono tenuti a Nyon (in Svizzera) i sorteggi per decidere gli accoppiamenti delle squadre che non hanno guadagnato l’accesso diretto agli ottavi di finale ma devono scontrarsi ai playoff per continuare il proprio cammino. Per quanto riguarda le italiane, in Champions l’Inter è già qualificata e a giocarsi i playoff sono Milan, Juventus e Atalanta: i rossoneri hanno pescato il Feyenoord, i bianconeri il Psv Eindhoven e la dea il Bruges. In Europa League, invece, la Lazio è già qualificata e i playoff toccano alla Roma: il sorteggio per decidere gli accoppiamenti è dalle 13 (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE E GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).

Le avversarie delle squadre italiane in Champions Ai playoff di Champions League, quindi, non ci sarà Juventus-Milan. I bianconeri affronteranno il Psv Eindhoven. I rossoneri, invece, se la vedranno con il Feyenoord. L'Atalanta affronterà i belgi del Bruges. Le gare d'andata sono l'11 e il 12 febbraio, il ritorno è una settimana dopo (18 e 19 febbraio). Le altre sfide Guardando alle altre sfide, Manchester City-Real Madrid è il big match dei playoff di Champions League. L'urna di Nyon ha infatti fatto pescare agli inglesi di Guardiola i campioni in carica guidati da Carlo Ancelotti. Tra le altre sfide, il derby francese Brest-Psg. Questi tutti gli accoppiamenti degli spareggi: Brest-Psg

Monaco-Benfica

Juventus -Psv

-Psv Feyenoord- Milan

City-Real Madrid

Celtic-Bayern Monaco

Sporting SP-Borussia Dortmund

Bruges-Atalanta

I sorteggi I playoff sono scontri andata e ritorno a eliminazione diretta. Le prime otto squadre della classifica finale - unica italiana l'Inter, appunto - sono già agli ottavi. Dalla nona alla 16/a (comprese Atalanta e Milan) sono state teste di serie nelle urne di Nyon, con il vantaggio di disputare il ritorno dello spareggio in casa. Vantaggio che non hanno dalla 17/a alla 24/a (la Juventus è 20/a). I 16 club sono stati divisi in otto coppie secondo l'ordine di classifica della fase campionato. Ad esempio, le squadre nona o decima affrontano le squadre giunte 23/a o 24/a; le squadre giunte 11/a o 12/a sono state sorteggiate contro le classificate al 21/o o al 22/o posto e così via. Il 21 febbraio, al termine dei playoff, si svolgerà un secondo sorteggio che vedrà entrare in corsa le prime otto della fase campionato: ma anche in questo caso gli abbinamenti sono prestabiliti. Sarà quindi possibile completare il tabellone fino alla finalissima del 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco.

Il sorteggio di Europa League Anche per quanto riguarda l'Europa League, la fase campionato è finita: 24 club sono ancora in corsa e 16 - quelli, cioè, che si sono piazzati tra il nono e il 24esimo posto (come al Roma) - aspettano di conoscere la propria avversaria nei playoff. Con la Lazio già agli ottavi, occhi puntati sulla Roma. I giallorossi, come tutte le squadre piazzate dal nono al 16esimo posto sono teste di serie. I club teste di serie, a coppie, vengono sorteggiati contro i club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Le vincenti dei playoff sfideranno poi le 8 squadre già agli ottavi (tra cui la Lazio). Al termine dei playoff, che si giocheranno il 13 e il 20 febbraio 2025, il 21 febbraio ci sarà un nuovo sorteggio, che coinvolgerà anche le prime 8 classificate e le vincenti dei playoff: anche in questo caso ci sono già i possibili accoppiamenti.